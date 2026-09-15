المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني: بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تصدر تحذيرا يكشف برنامج تجسس تستخدمه جهات تابعة للدولة الإيرانية لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين

وزير الخزانة الأميركي: رأينا بعض التعليقات الاستشرافية من دولة الإمارات بشأن قطع التمويل عن إيران

وزير الخزانة الأميركي: رأينا بعض التعليقات الاستشرافية من دولة الإمارات بشأن قطع التمويل عن إيران

رويترز: صعود العقود الآجلة لخام برنت 1.7% والخام الأميركي 2.1% بعد بيان للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت فيه إنها قد تضطر لإعلان حالة القوة القاهرة عقب إغلاق مجموعة من المحتجين حقولا نفطية