الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة المنصوري في قضاء صور وقصف بالمدفعية بلدة حداثا في بنت جبيل

الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الفنلندي الوضع في المنطقة عموماً والجنوب خصوصاً: الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقاً للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه

الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الفنلندي الوضع في المنطقة عموماً والجنوب خصوصاً: الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقاً للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه

رويترز: صعود العقود الآجلة لخامي برنت والأميركي بأكثر من 3 دولارات بعد أن أفادت مصادر في قطاع الشحن لرويترز بتعليق عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر