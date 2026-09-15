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الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الفنلندي الوضع في المنطقة عموماً والجنوب خصوصاً: الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقاً للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه
آخر الأخبار
2026-09-15 | 11:28
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الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الفنلندي الوضع في المنطقة عموماً والجنوب خصوصاً: الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقاً للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه
*
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