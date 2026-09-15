الرئيس عون دعا الاتحاد الأوروبي الى المساهمة في إعادة الاعمار ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة "اليونيفيل"

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وزير الدفاع الفنلندي Antti Häkkänen: فنلندا تقف إلى جانب لبنان وتتطلع إلى تعزيز العلاقات معه وهي تنظر بإيجابية إلى تحقيق ما يريده في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"