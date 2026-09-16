النائبة بولا يعقوبيان: لبنان بلد فريد من نوعه في معالجة موضوع الكهرباء ونحن سُرقنا على مدى ثلاث سنوات حين استُورد النفط الروسي بأرخص الأسعار وتم بيعه بسعر مرتفع من خلال مصدر واحد وإذا عمل القضاء جديًا فيمكن أن يسترجع مليار دولار ما يسمح بإنشاء معمل كهرب

النائبة بولا يعقوبيان: لبنان بلد فريد من نوعه في معالجة موضوع الكهرباء ونحن سُرقنا على مدى ثلاث سنوات حين استُورد النفط الروسي بأرخص الأسعار وتم بيعه بسعر مرتفع من خلال مصدر واحد وإذا عمل القضاء جديًا فيمكن أن يسترجع مليار دولار ما يسمح بإنشاء معمل كهرب

النائب سجيع عطية: الحكومة أتت على آمال كبيرة من الناس وقد قامت بجهد وجزء منها فعلًا أنتج وعليهم أن يكملوا ونهنئهم لكن جزءًا آخر "نايم" وغيابهم عن هذه الجلسة قلة احترام لمعاناة الناس