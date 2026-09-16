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النائب سجيع عطية: هذه الحكومة يقولون إنها باقية و"مدعومة" ولأن لديها النية يجب أن تكون إنجازاتها أفضل مما هي عليه

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2026-09-16 | 04:19
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النائب سجيع عطية: هذه الحكومة يقولون إنها باقية و&quot;مدعومة&quot; ولأن لديها النية يجب أن تكون إنجازاتها أفضل مما هي عليه
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النائب سجيع عطية: هذه الحكومة يقولون إنها باقية و"مدعومة" ولأن لديها النية يجب أن تكون إنجازاتها أفضل مما هي عليه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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