النائب آلان عون: بات من الضروري على لبنان أن يحدد خسارته كي لا يخسر المزيد والمساهم الاكبر في تحديد ذلك هو حزب الله

النائب ملحم خلف: يجب أن نفتح طريقا الى مصالحة وطنية حقيقية تقوم على التزام ببناء دولة قادرة عادلة حامية ودولة تبسط سلطتها على كل أراضيها ويكون أبناؤها متساوين في الحقوق والواجبات

النائب ملحم خلف: يجب أن نفتح طريقا الى مصالحة وطنية حقيقية تقوم على التزام ببناء دولة قادرة عادلة حامية ودولة تبسط سلطتها على كل أراضيها ويكون أبناؤها متساوين في الحقوق والواجبات

النائب ألان عون: مسار التفاوض لم يحقق المطلوب والحرب لم توقف العدوان و "لا الدولة ماشي حالها ولا حزب الله ماشي حالو" ويجب وضع استراتيجية مشتركة للخروج من أتون الحرب