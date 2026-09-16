النائب حسين الحاج حسن: هل التزم لبنان بان يكون جزءا من خط الغاز اليوناني - الاسرائيلي - القبرصي؟

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النائب بلال الحشيمي: سمعنا بالأمس من يقول "المقاومة باقية" وانا لا اريد أن أردّ بشعار على شعار بل بالتاريخ وبالعبرة وانا ابن البقاع وقد عرف البقاع الاحتلال والمقاومة والتضحيات وانسحب الاحتلال فتقدّمت الدولة