النائب بلال الحشيمي: سمعنا بالأمس من يقول "المقاومة باقية" وانا لا اريد أن أردّ بشعار على شعار بل بالتاريخ وبالعبرة وانا ابن البقاع وقد عرف البقاع الاحتلال والمقاومة والتضحيات وانسحب الاحتلال فتقدّمت الدولة

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النائب بلال الحشيمي: الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس