النائب بلال الحشيمي: الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس

النائب بلال الحشيمي: نريد قرارا ينفذ وقانونا يطبق والدولة لا تدار بجزر منفصلة وعلى الجميع العمل ضمن مؤسسة واحدة

النائب بلال الحشيمي: نريد قرارا ينفذ وقانونا يطبق والدولة لا تدار بجزر منفصلة وعلى الجميع العمل ضمن مؤسسة واحدة

النائب بلال الحشيمي: سمعنا بالأمس من يقول "المقاومة باقية" وانا لا اريد أن أردّ بشعار على شعار بل بالتاريخ وبالعبرة وانا ابن البقاع وقد عرف البقاع الاحتلال والمقاومة والتضحيات وانسحب الاحتلال فتقدّمت الدولة