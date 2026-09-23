الوكالة الوطنية للإعلام: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق حاصبيا وشبعا والعرقوب بعد التفجير الإسرائيلي ليلا في الخيام

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الرئيس السوري لأكسيوس: على إسرائيل تغيير سياساتها لأنها تخلق مزيدا من المشكلات باسم أمنها والاحترام والتعاون الاقتصادي أفضل طريقة لبناء علاقات مستقرة لها مع جيرانها