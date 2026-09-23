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الرئيس السوري لأكسيوس: على إسرائيل تغيير سياساتها لأنها تخلق مزيدا من المشكلات باسم أمنها والاحترام والتعاون الاقتصادي أفضل طريقة لبناء علاقات مستقرة لها مع جيرانها
آخر الأخبار
2026-09-23 | 01:22
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الرئيس السوري لأكسيوس: على إسرائيل تغيير سياساتها لأنها تخلق مزيدا من المشكلات باسم أمنها والاحترام والتعاون الاقتصادي أفضل طريقة لبناء علاقات مستقرة لها مع جيرانها
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