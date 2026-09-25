رئيس الجمهورية جوزاف عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: نريد لبنان الذي تكون فيه حياة الانسان فوق كل اعتبار وتجمع فيه الانسانية ما فرّقته الحروب والسياسة

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الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: اجتماعنا يأتي في وقت تواجه فيه منطقتنا تحديات معقدة وغير مسبوقة لكن يبقى الأهم حماية المتطوعين الذين يستجيبون للنداءات الإنسانية