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عراقجي لشبكة إن بي سي: مستعدون للتفاوض بقدر استعدادنا لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة
آخر الأخبار
2026-09-27 | 10:11
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عراقجي لشبكة إن بي سي: مستعدون للتفاوض بقدر استعدادنا لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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