وزير العدل: الغاء عقوبة الاعدام ليس تساهلا مع الجريمة ولبنان عاد الى الخريطة الدولية في ما يتعلق بالقانون وهناك اعتراف بجودة عمل القضاة اللبنانيين

ورشة عمل في مرفأ بيروت: النفّي يؤكد أهمية “المصالحة" بين المرفأ والمدينة

ورشة عمل في مرفأ بيروت: النفّي يؤكد أهمية “المصالحة" بين المرفأ والمدينة

طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل