أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ورشة عمل في مرفأ بيروت: النفّي يؤكد أهمية “المصالحة" بين المرفأ والمدينة

أخبار لبنان
2026-09-30 | 04:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ورشة عمل في مرفأ بيروت: النفّي يؤكد أهمية “المصالحة&quot; بين المرفأ والمدينة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ورشة عمل في مرفأ بيروت: النفّي يؤكد أهمية “المصالحة" بين المرفأ والمدينة

نظّمت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، بالتعاون مع البنك الدولي، يوم الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان "الاندماج والتواصل ما بين المدينة والمرفأ". 

 

وافتتحت الورشة بعروض رئيسية قدّمها كل من رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي حول رؤية المرفأ واستراتيجيته، واختصاصية الشؤون الحضرية في البنك الدولي بان إدلبي حول الدعم الفني لتعافي بيروت الحضري، تلاها عرض عام لجلسة العمل قدمه عضو مجلس إدارة مرفأ بيروت رامي سمعان.  

 

واستهل النفّي كلمته بالتأكيد أن الهدف هو تحقيق الاندماج والتكامل بين المرفأ والمدينة.

 

وأشار إلى أنّ مرور 139 عامًا على تأسيس المرفأ، بالتزامن مع التوسع العمراني للعاصمة، أوجد نوعاً من التضارب بين نمو المرفأ ونمو المدينة، فيما زاد انفجار 4 آب، الذي طاول المرفأ وأجزاء واسعة من العاصمة، من حجم التحدي أمام مجلس الإدارة. وأكد أن إعادة بناء المرفأ وتطويره مع الحفاظ على دوره الاقتصادي يتطلبان العمل على تحقيق «التناغم والمصالحة» مع المدينة.

 

وشدّد على أنّ الغاية ليست الحد من دوره، إذ تمر عبره أكثر من 80% من حركة التجارة، بل تعزيز التكامل معه، بالتزامن مع التوسع المرتقب الذي سيجعله من أكبر عشرة مرافئ في حوض المتوسط والأكبر في شرقه. 

 

وعقبت الجلسة الافتتاحية سلسلة مداخلات شارك فيها نخبة من الأكاديميين والخبراء حيث استعرض رائد جوني (الجامعة اللبنانية) فرص التكامل بين المرفأ والمدينة، وتناولت مايا أبو زيد (الجامعة الأميركية في بيروت) التنمية الموجهة للمشاة ونمذجة تحليل السياسات. كما تطرقت منى فواز إلى الاستمرارية المكانية والحوكمة المؤسسية، في حين عرض كل من بشير معيص وعبد الحليم جبر (أكاديمية الفنون الجميلة - ALBA) تحديات وفرص التكامل، وقدمت هالة يونس نظرة عامة على المشاريع الحضرية التكاملية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

بيروت:

النفّي

أهمية

“المصالحة"

المرفأ

والمدينة

LBCI التالي
ناصر: لا يمكن لحزب الله أن يتصرف كأنه غير مسؤول عن شيء وأي خلاف شيعي - شيعي سينعكس على البلد كله
القاضي أحمد رامي الحاج يشرف على تجهيزات تطبيق قانون العفو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-24

توسعة مرفأ بيروت محور لقاء النفّي والنائب نديم الجميل

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-10

رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: نريد مرفأ يفتخر به كل بيروتي وكل لبناني

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-10

رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: نريد لمرفأ بيروت إلى قلب حركة التجارة وما نبدأه اليوم ما كان ليصبح واقعًا لولا دعم وزير الأشغال

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-25

وزير الأشغال رسامني: الجغرافيا والعلاقات الشخصية تفرض التعامل بين البلدين ومرفأ بيروت هو مرفأ الشام ومرفأ طرابلس مرفأ حمص وحماة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:53

الرئيس بري استقبل الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
06:49

الرئيس عون أكد لوفد عكاري متابعته الشخصية لايجاد حلول سريعة لمكب سرار

LBCI
أخبار لبنان
06:43

عيسى الخوري ممثلاً رئيس الحكومة في افتتاح معرض Project Lebanon: "إعادة الإعمار فرصة للصناعة لا عبئاً على الميزان التجاري"

LBCI
أخبار لبنان
06:17

المالية تمدد مهلة استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر بأسهم اسمية حتى 6 كانون الأول 2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:16

طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2026-09-03

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى 1259 قتيلا و5083 مفقودا

LBCI
خبر عاجل
2026-09-10

هيئة البث الإسرائيلية: جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-23

بلومبرغ عن مصادر: الصين وضعت يدها على أجزاء يحتمل أن تكون حساسة خاصة بطائرة إف 35

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:31

مسيرة اسرائيلية استهدفت آلية للجيش في منطقة النبطية الفوقا... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:28

نتنياهو يجري مشاورات بشأن رحلة تابعة لفلاي دبي متجهة من الإمارات إلى إسرائيل جرى تحويل مسارها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

دمج بعض المدارس الرسمية... بين قلّة التلامذة وتقليص الإنفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الشوف يتحصّن في موسم الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نفاياتك لها قيمة! وفي عمشيت استبدلها بكاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مخاطر التطبيق غير المنصف لقانون استرداد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

النقل المشترك يتوسّع في لبنان مع وصول حافلات جديدة وافتتاح خطوط إضافية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

معالجات موقتة لأزمة تتطلب إصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

من ميتز إلى الجنوب: هل يدخل الفاتيكان على خطّ إتفاق الإطار؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:16

طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:22

عون لعضوي الكونغرس الأميركي: لبنان يعلّق أهمية على الضغط الأميركي لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار

LBCI
اسرار
23:57

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٩-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
02:19

الجيش: إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقا

LBCI
حال الطقس
02:14

طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نفاياتك لها قيمة! وفي عمشيت استبدلها بكاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

بعد حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي حول احتمال هجوم خارجي على بلاده... اجتماع للكابينت وآخر بين نتنياهو ولابيد

LBCI
خبر عاجل
13:00

مصادر للـLBCI: من اللافت مشاركة الموفد السعودي الخاص إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان والسفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة وعدد من السفراء العرب في العشاء الذي اقيم على شرف سلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More