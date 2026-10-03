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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
آخر الأخبار
2026-10-03 | 07:18
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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
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