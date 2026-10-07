ملاعب للـLBCI: نحن كحزب تقدمي اشتراكي لبناني له امتداده نواجه عدوا إسرائيليا يريد أن يضع هذه المنطقة ويستخدم جميع المكونات ويرى في كلام وليد جنبلاط مواجهة لهذه السياسة

ملاعب للـLBCI: في مجلس الوزراء كنا رأس حربة لمنع تقليص وزارات خدماتية رئيسية على حساب سياسة خاطئة في توزيع الموازنات وسيكون هناك نقاش آخر في مجلس النواب

ملاعب للـLBCI: في مجلس الوزراء كنا رأس حربة لمنع تقليص وزارات خدماتية رئيسية على حساب سياسة خاطئة في توزيع الموازنات وسيكون هناك نقاش آخر في مجلس النواب

المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: موقفنا من الإطار الثلاثي علمي وليس مرتبطا بتموضع إقليمي لأننا لسنا "بجيبة" إيران ولا الولايات المتحدة وهذا الأمر يُحرج في الداخل اللبناني من يريد أن ينفّذ ولا يعترض