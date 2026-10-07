ملاعب للـLBCI: في مجلس الوزراء كنا رأس حربي لمنع تقليص وزارات خدماتية رئيسية على حساب سياسة خاطئة في توزيع الموازنات وسيكون هناك نقاش آخر في مجلس النواب

ملاعب: لبنان كان يمكنه التأكيد على 1701 واتفاقية الهدنة والطائف... وموقفنا من الإطار الثلاثي ليس مرتبطًا بتموضع إقليمي

ملاعب: لبنان كان يمكنه التأكيد على 1701 واتفاقية الهدنة والطائف... وموقفنا من الإطار الثلاثي ليس مرتبطًا بتموضع إقليمي

ملاعب للـLBCI: نحن كحزب تقدمي اشتراكي لبناني له امتداده نواجه عدوا إسرائيليا يريد أن يضع هذه المنطقة ويستخدم جميع المكونات ويرى في كلام وليد جنبلاط مواجهة لهذه السياسة