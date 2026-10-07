ملاعب: لبنان كان يمكنه التأكيد على 1701 واتفاقية الهدنة والطائف... وموقفنا من الإطار الثلاثي ليس مرتبطًا بتموضع إقليمي

أكد المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب أن احترام اتفاق الطائف يعني احترام جميع بنوده، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل استنادًا إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، ومعتبرًا أن إعطاء مبرر بأن هذا هو أقصى ما يستطيع لبنان القيام به أمر غير دقيق.



وأشار ملاعب، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، إلى أنه كان يمكن للبنان، في الإطار الثلاثي، التأكيد على القرار 1701 واتفاقية الهدنة ومرجعية اتفاق الطائف.



وفي ما يتعلق بموقف الحزب من الإطار الثلاثي، أوضح ملاعب أن موقفهم "علمي" وليس مرتبطًا بتموضع إقليمي، قائلًا إن الحزب ليس "بجيبة" إيران ولا الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا الأمر يُحرج في الداخل اللبناني من يريد أن ينفّذ ولا يعترض.



ولفت ملاعب إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي "كحزب لبناني له امتداده" يواجه عدوًا إسرائيليًا، مشددا على أن إسرائيل تريد وضع المنطقة واستخدام جميع المكونات، وأنها ترى في كلام وليد جنبلاط مواجهة لهذه السياسة.



وفي الشأن الحكومي، قال ملاعب إن الحزب كان "رأس حربي" في مجلس الوزراء لمنع تقليص وزارات خدماتية رئيسية على حساب سياسة خاطئة في توزيع الموازنات، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون موضع نقاش آخر في مجلس النواب.