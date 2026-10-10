أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معهد: زلزال بقوة 6.03 درجة يهز بنما
آخر الأخبار
2026-10-10 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معهد: زلزال بقوة 6.03 درجة يهز بنما
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
زلزال
التالي
وزير الخزانة الأميركيّ لن يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ في بانكوك
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
بسكنتا تفتتح مهرجان «مواسم التفاح» بأكبر علم لبناني مصنوع من التفاح
أخبار لبنان
03:13
بسكنتا تفتتح مهرجان «مواسم التفاح» بأكبر علم لبناني مصنوع من التفاح
0
آخر الأخبار
02:37
الجزيرة: إصابة صحافيّ برصاص القوات الإسرائيلية خلال قمعها مزارعين في دير أبو مشعل شمال غرب رام الله
آخر الأخبار
02:37
الجزيرة: إصابة صحافيّ برصاص القوات الإسرائيلية خلال قمعها مزارعين في دير أبو مشعل شمال غرب رام الله
0
آخر الأخبار
02:36
غارة من مسيرة تستهدف حي الحريق في النبطية الفوقا
آخر الأخبار
02:36
غارة من مسيرة تستهدف حي الحريق في النبطية الفوقا
0
أخبار لبنان
02:03
الرئيس عون يرحّب بالقرار الأميركي في إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان
أخبار لبنان
02:03
الرئيس عون يرحّب بالقرار الأميركي في إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
بسكنتا تفتتح مهرجان «مواسم التفاح» بأكبر علم لبناني مصنوع من التفاح
أخبار لبنان
03:13
بسكنتا تفتتح مهرجان «مواسم التفاح» بأكبر علم لبناني مصنوع من التفاح
0
آخر الأخبار
02:37
الجزيرة: إصابة صحافيّ برصاص القوات الإسرائيلية خلال قمعها مزارعين في دير أبو مشعل شمال غرب رام الله
آخر الأخبار
02:37
الجزيرة: إصابة صحافيّ برصاص القوات الإسرائيلية خلال قمعها مزارعين في دير أبو مشعل شمال غرب رام الله
0
آخر الأخبار
02:36
غارة من مسيرة تستهدف حي الحريق في النبطية الفوقا
آخر الأخبار
02:36
غارة من مسيرة تستهدف حي الحريق في النبطية الفوقا
0
أخبار لبنان
02:03
الرئيس عون يرحّب بالقرار الأميركي في إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان
أخبار لبنان
02:03
الرئيس عون يرحّب بالقرار الأميركي في إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-08-20
روبوت يقدّم لك القهوة ثم يطلب "بقشيشاً"... مَن يحصل عليه فعلياً؟
منوعات
2026-08-20
روبوت يقدّم لك القهوة ثم يطلب "بقشيشاً"... مَن يحصل عليه فعلياً؟
0
حال الطقس
2026-08-23
طقس رطب مستمر... الحرارة تنخفض قليلا
حال الطقس
2026-08-23
طقس رطب مستمر... الحرارة تنخفض قليلا
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-12
يعود إلى أكثر من 12 ألف سنة... اكتشاف يلفت أنظار الخبراء في ولاية أوريغون الأميركية
علوم وتكنولوجيا
2026-02-12
يعود إلى أكثر من 12 ألف سنة... اكتشاف يلفت أنظار الخبراء في ولاية أوريغون الأميركية
0
أخبار لبنان
2026-04-20
تيمور جنبلاط يتضامن مع قائد اليونيفيل وقائد الكتيبة الفرنسية ويثني على عمل القوات الدولية
أخبار لبنان
2026-04-20
تيمور جنبلاط يتضامن مع قائد اليونيفيل وقائد الكتيبة الفرنسية ويثني على عمل القوات الدولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد تقرير رويترز عن أموال إيرانية لحزب الله... تومي بيغوت للـLBCI: الأموال غير موجودة أصلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد تقرير رويترز عن أموال إيرانية لحزب الله... تومي بيغوت للـLBCI: الأموال غير موجودة أصلًا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:01
زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة
أخبار دولية
15:01
زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة
2
أخبار لبنان
06:18
العثور على عبد الله كرامي مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس
أخبار لبنان
06:18
العثور على عبد الله كرامي مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس
3
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
4
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض
5
خبر عاجل
12:51
المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
12:51
المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله
6
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More