النائب ملحم خلف للـLBCI: هناك بوادر لإعادة النظر في القرار 2790 وسيبدأ التفاوض في هذا الشأن وثمة موقف ثابت لدى الحكومة والرئاسة فيما يعبّر 86 نائباً عن تمسّك الشعب اللبناني بالمظلة الأممية ما يعكس وحدة الموقف الداخلي في التمسّك بالشرعية الدولية

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