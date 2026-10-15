خلف للـLBCI: وجود اليونيفيل في جنوب لبنان عامل "استقرار" وخروجها هو بالتأكيد عامل "عدم استقرار"

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خلف تعليقا على تصريح إبراهيم الموسوي بشأن شحنة متفجرات حزب الله للـLBCI: يجب أن نخفّف قلق الناس فنحن جميعاً مسؤولون عن طمأنتهم لا سيما من خلال خطاباتنا وتجنّب زيادة الاحتقان في موضوع دقيق كهذا وعلينا أن نحمي بعضنا بعضا وهذا يتحقق من خلال قيام الدولة