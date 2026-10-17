الحرس الثوريّ الإيرانيّ: انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية اليوم بعد اصطدامها بلغم أثناء عبورها من مسار مخالف في هرمز

الحوثيون يعلنون الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية في إطار عفو

الحوثيون يعلنون الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية في إطار عفو

السيسي يقول إنه لن يسعى للبقاء في الرئاسة مع نهاية ولايته عام 2030