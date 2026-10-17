ميناسيان: رئاسة الجمهورية ضمانة لوحدة الوطن وانتظام مؤسساته

ترأس روڤائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك قداسًا في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر وإلياس النبي، في وسط بيروت.

وأكّد أنّ في رئاسة الجمهورية ضمانة لوحدة الوطن وانتظام مؤسساته.

وقال: “نتطلع الى عهد تصان فيه حقوق جميع اللبنانيين وتُرسخ فيه العدالة والمساواة وتستعيد فيه الدولة ثقة أبنائها”.

وأضاف: “إنّ لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الدولة العادلة”، لافتًا إلى أنّ لبنان العدالة لا يهمّش فيه مواطن ولا تنتقص حقوق جماعة ولا يكون الانتماء الطائفيّ عائقًا أمام الكفاءة وخدمة الوطن.