مصرف الإسكان يقيم قداسًا إلهيًا على نية شفاء قداسة البابا

أقام مصرف الإسكان، بمبادرة من رئيس مجلس إدارته مديره العام أنطوان حبيب، قداساً إلهياً مساء أمس الأحد في كنيسة القديسة ريتا في منطقة سن الفيل، على نية الشفاء العاجل لقداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضع لها مؤخراً.

وترأس الذبيحة الإلهية خادم الرعية الأب مروان عاقوري، بمشاركة ما يقارب 800 مؤمن إلى جانب أسرة مصرف الإسكان، صلوا على نيّة "أن يمنّ الله على قداسة البابا، بشفاعة القديسة ريتا، بالشفاء التام ليعود إلى الكرسي الرسولي متعافياً قوياً لخدمة الكنيسة جمعاء".