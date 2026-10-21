الرئيس نواف سلام: هل نغيّر الممارسات التي تحمّل المرأة أوّلًا الأعباء وتجعلها آخر من يحصل على الفرص؟

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الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة ففي ظل التهجير كانت المرأة أولى من يتحمّل مسؤوليتها ومسؤولية عائلتها ومن واجب الدولة أن تضمن للمرأة أن لا تحتاج إلى بطولات يومية