احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا

يتأثر لبنان اليوم بكتل رطبة تؤدي الى احتمال تساقط بعض الامطار الرعدية المحلية جدًا بعد الظهر.

وتتركز جبلًا فيما من المتوقع ارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة لتلامس الـ٣٠ درجة الجمعة.

ويستقر الطقس مجددًا بدءًا من الغد.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : متقلب غائم جزيا مع ضباب جبلاً واحتمال تساقط امطار رعدية محلية جدا تتركز جبلاً

-الحرارة : بين ٢٠ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعًا وبين ١٤ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

مشمس الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الحمعة:

مشمس الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س