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الرئيس عون: الدولة ليست في مواجهة أبنائها بل هي ضمانتهم
آخر الأخبار
2026-10-24 | 05:30
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الرئيس عون: الدولة ليست في مواجهة أبنائها بل هي ضمانتهم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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