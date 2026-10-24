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الرئيس عون: الدولة ليست في مواجهة أبنائها بل هي ضمانتهم

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2026-10-24 | 05:30
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الرئيس عون: الدولة ليست في مواجهة أبنائها بل هي ضمانتهم
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الرئيس عون: الدولة ليست في مواجهة أبنائها بل هي ضمانتهم

 
 
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