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رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني في افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026: الصناعة في لبنان قضية وليست فقط مصلحة ومال ونحن بقينا "ضد كل المنطق" بأغلى كلفة إنتاجية وعدم وجود حوافز

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2026-10-28 | 09:38
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رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني في افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026: الصناعة في لبنان قضية وليست فقط مصلحة ومال ونحن بقينا &quot;ضد كل المنطق&quot; بأغلى كلفة إنتاجية وعدم وجود حوافز
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رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني في افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026: الصناعة في لبنان قضية وليست فقط مصلحة ومال ونحن بقينا "ضد كل المنطق" بأغلى كلفة إنتاجية وعدم وجود حوافز

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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