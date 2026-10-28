وزير الصناعة:رهاننا الجديد هو الصناعات التكنولوجية وعلى لبنان أن يجد مكانه في النظام الاقتصاديّ الجديد

أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ الدول تعيد تنظيم علاقتها التجارية وتعتمد على الاتفاقيات والشراكات والعولمة لا تنتهي وعلى لبنان أن يجد مكانه في النظام الاقتصاديّ الجديد.

ولفت إلى أنّ الخلل في الميزان التجاريّ ساهم في الأزمات الاقتصادية “وأغفلنا عن أسس الاقتصاد المتين”.

وقال: “الصناعيون يعرضون ما ينتحون وكل جناح في القاعة أبقى أنواره مضاءة رغم المآسي وجذور الأزمة يأتي من الاقتصاد القائم على الاستهلاك أكثر من الإنتاج”.

وأضاف: “رهاننا الجديد هو الصناعات التكنولوجية ولبنان بكفاءاته يمكن أن يتحول إلى قاعدة فيها”.