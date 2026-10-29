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دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
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عبد المسيح للـLBCI: المتفجرات كانت متوجّهة إلى الضاحية وليس إلى الجنوب وأدعو إلى تقديم عريضة لرفع الحصانة عن أي نائب متعاون في ملف المتفجرات والذهاب إلى التصويت على محاكمة هذا النائب أو النواب المتعاونين وهنا ندخل في مواجهة قانونية دستورية
آخر الأخبار
2026-10-29 | 04:37
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عبد المسيح للـLBCI: المتفجرات كانت متوجّهة إلى الضاحية وليس إلى الجنوب وأدعو إلى تقديم عريضة لرفع الحصانة عن أي نائب متعاون في ملف المتفجرات والذهاب إلى التصويت على محاكمة هذا النائب أو النواب المتعاونين وهنا ندخل في مواجهة قانونية دستورية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: من المهمّ جدًا إحالة «ملف المتفجرات» على المجلس العدلي وفي الوقت عينه لا نريد خلافًا أو تخوينًا ولا نريد أيضًا «توطية حيط القضاء العسكري» ولدينا ثقة بالقضاة وبالتشكيلات القضائية
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