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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت عيتا الجبل

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2026-11-02 | 10:05
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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت عيتا الجبل
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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت عيتا الجبل

 
 
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