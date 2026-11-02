الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
اجتماع في السراي للبحث في مشروع الاشتراك الرقميّ المتكامل
أخبار لبنان
2026-11-02 | 10:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اجتماع في السراي للبحث في مشروع الاشتراك الرقميّ المتكامل
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا في السراي الكبير، بحضور وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، ورئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" مديرها العام كريم سليم سلام، وعدد من مسؤولي الشركة وأعضاء فريق عملها.
وخصص الاجتماع للاطلاع على مشروع الاشتراك الرقمي المتكامل (Digital Onboarding)، الذي يتيح شراء خطوط الهاتف وتفعيلها إلكترونيا عبر تطبيق "تاتش"، من داخل لبنان وخارجه. وتخلل الاجتماع عرض تقني للخدمة وآلية عملها.
وشكر الرئيس سلام وزارة الاتصالات وشركة "تاتش" وفريق العمل على هذه الخطوة المهمة.
وقال: "اليوم، لا نتحدث فقط عن إمكان شراء خط هاتف عبر الإنترنت. فما شهدناه هو أن المواطن بات بإمكانه إنجاز معاملة كاملة من هاتفه، بدءا من التحقق من أوراقه الثبوتية ومسح جواز سفره البيومتري، مرورًا بالتحقق من هويته عبر تقنية التعرّف على الوجه، وصولا إلى توقيع العقد وتفعيل الخط، من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا".
وأضاف: "قد تبدو هذه الخطوة صغيرة، لكنها في الحقيقة تفتح الباب أمام تحوّل أكبر بكثير. فنحن لا نتحدث فقط عن خدمة جديدة، بل عن تجربة عملية في التحقّق الرقمي من الهوية، يمكن أن تشكّل إحدى الخطوات التمهيدية نحو اعتماد هوية رقمية وطنية (Digital ID)، تتيح للمواطن مستقبلا، إثبات هويته وإنجاز معاملاته مع مختلف الإدارات والمؤسسات بطريقة آمنة وموثوقة".
وتابع: "من هنا، فإننا نطمح، بالتعاون مع وزيري الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ولشؤون التنمية الإدارية، ومع مختلف الوزارات والإدارات المعنية، إلى البناء على هذه التجربة وتوسيع نطاق هذا النموذج تدريجيا ليشمل معاملات وخدمات عامة أخرى، ضمن منظومة متكاملة تضمن حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطنين".
وأردف: "إن التحوّل الرقمي بالنسبة إلينا ليس مجرّد نقل المعاملات من الورق إلى الشاشة، بل هو تغيير في طريقة عمل الإدارة وعلاقتها بالمواطن. فبدلا من أن يضطر المواطن إلى التنقل بين الإدارات، والانتظار، وتقديم المستندات نفسها أكثر من مرة، يجب أن تكون الدولة هي من يسهّل عليه إنجاز معاملاته بأمان وشفافية، سواء كان مقيما في لبنان أو في الخارج".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
السراي
للبحث
مشروع
الاشتراك
الرقميّ
المتكامل
التالي
مخزومي: لا أعوّل على قرار حزب الله بالدخول في حرب جديدة
وزيرة البيئة: القصف الإسرائيليّ أحرق ٧ آلاف هكتار في خمسة أشهر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-07
اجتماع تشاوري لوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا حول مشروع الجمهورية القائمة على الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية الرقمية
أخبار لبنان
2026-08-07
اجتماع تشاوري لوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا حول مشروع الجمهورية القائمة على الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية الرقمية
0
أخبار لبنان
2026-08-19
مكي بحث مع وفد American Task Force في مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي ومشاريع الوزارة
أخبار لبنان
2026-08-19
مكي بحث مع وفد American Task Force في مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي ومشاريع الوزارة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-08
اجتماع اقتصادي استثنائي في السراي الحكومي لبحث الأزمة المعيشية الراهنة... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-08
اجتماع اقتصادي استثنائي في السراي الحكومي لبحث الأزمة المعيشية الراهنة... إليكم التفاصيل
0
منوعات
2026-08-11
تعاون بين BDD وOMT لدعم التحوّل الرقمي في مجتمع الأعمال
منوعات
2026-08-11
تعاون بين BDD وOMT لدعم التحوّل الرقمي في مجتمع الأعمال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:26
إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي
أخبار لبنان
10:26
إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي
0
أخبار لبنان
10:20
مخزومي: لا أعوّل على قرار حزب الله بالدخول في حرب جديدة
أخبار لبنان
10:20
مخزومي: لا أعوّل على قرار حزب الله بالدخول في حرب جديدة
0
أخبار لبنان
09:58
وزيرة البيئة: القصف الإسرائيليّ أحرق ٧ آلاف هكتار في خمسة أشهر
أخبار لبنان
09:58
وزيرة البيئة: القصف الإسرائيليّ أحرق ٧ آلاف هكتار في خمسة أشهر
0
أخبار لبنان
09:43
الجمارك: خلاف في معبر المصنع تطور إلى تضارب بين موظف جمركي ومخلّص معاملات وإحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية
أخبار لبنان
09:43
الجمارك: خلاف في معبر المصنع تطور إلى تضارب بين موظف جمركي ومخلّص معاملات وإحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-05
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر اليوم ارتفعت إلى 100 وشهيدين و638 جريحا وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استقبال المستشفيات المزيد من الاصابات
خبر عاجل
2026-03-05
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر اليوم ارتفعت إلى 100 وشهيدين و638 جريحا وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استقبال المستشفيات المزيد من الاصابات
0
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية: غارة على الريحان - جزين
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية: غارة على الريحان - جزين
0
اقتصاد
2026-04-01
وزارة الاقتصاد: 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات شمالاً
اقتصاد
2026-04-01
وزارة الاقتصاد: 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات شمالاً
0
آخر الأخبار
2026-10-16
التحالف: اعترضنا ودمرنا 3 مسيرات في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض بالسعودية
آخر الأخبار
2026-10-16
التحالف: اعترضنا ودمرنا 3 مسيرات في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض بالسعودية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
0
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
0
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
0
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
2
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
3
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
4
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
5
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
7
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
8
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More