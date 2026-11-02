اجتماع في السراي للبحث في مشروع الاشتراك الرقميّ المتكامل

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا في السراي الكبير، بحضور وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، ورئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" مديرها العام كريم سليم سلام، وعدد من مسؤولي الشركة وأعضاء فريق عملها.



وخصص الاجتماع للاطلاع على مشروع الاشتراك الرقمي المتكامل (Digital Onboarding)، الذي يتيح شراء خطوط الهاتف وتفعيلها إلكترونيا عبر تطبيق "تاتش"، من داخل لبنان وخارجه. وتخلل الاجتماع عرض تقني للخدمة وآلية عملها.



وشكر الرئيس سلام وزارة الاتصالات وشركة "تاتش" وفريق العمل على هذه الخطوة المهمة.



وقال: "اليوم، لا نتحدث فقط عن إمكان شراء خط هاتف عبر الإنترنت. فما شهدناه هو أن المواطن بات بإمكانه إنجاز معاملة كاملة من هاتفه، بدءا من التحقق من أوراقه الثبوتية ومسح جواز سفره البيومتري، مرورًا بالتحقق من هويته عبر تقنية التعرّف على الوجه، وصولا إلى توقيع العقد وتفعيل الخط، من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا".



وأضاف: "قد تبدو هذه الخطوة صغيرة، لكنها في الحقيقة تفتح الباب أمام تحوّل أكبر بكثير. فنحن لا نتحدث فقط عن خدمة جديدة، بل عن تجربة عملية في التحقّق الرقمي من الهوية، يمكن أن تشكّل إحدى الخطوات التمهيدية نحو اعتماد هوية رقمية وطنية (Digital ID)، تتيح للمواطن مستقبلا، إثبات هويته وإنجاز معاملاته مع مختلف الإدارات والمؤسسات بطريقة آمنة وموثوقة".



وتابع: "من هنا، فإننا نطمح، بالتعاون مع وزيري الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ولشؤون التنمية الإدارية، ومع مختلف الوزارات والإدارات المعنية، إلى البناء على هذه التجربة وتوسيع نطاق هذا النموذج تدريجيا ليشمل معاملات وخدمات عامة أخرى، ضمن منظومة متكاملة تضمن حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطنين".



وأردف: "إن التحوّل الرقمي بالنسبة إلينا ليس مجرّد نقل المعاملات من الورق إلى الشاشة، بل هو تغيير في طريقة عمل الإدارة وعلاقتها بالمواطن. فبدلا من أن يضطر المواطن إلى التنقل بين الإدارات، والانتظار، وتقديم المستندات نفسها أكثر من مرة، يجب أن تكون الدولة هي من يسهّل عليه إنجاز معاملاته بأمان وشفافية، سواء كان مقيما في لبنان أو في الخارج".