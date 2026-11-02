وزيرة البيئة: القصف الإسرائيليّ أحرق ٧ آلاف هكتار في خمسة أشهر

أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أنّ الحرائق الناجمة عن أسباب طبيعية انخفضت بصورة كبيرة خلال عامَي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، لكن القصف الإسرائيلي تسبّب، خلال خمسة أشهر من العام ٢٠٢٦، باحتراق نحو ٧ آلاف هكتار، أي أكثر مما تحرقه الأسباب الطبيعية خلال خمس سنوات. وشدّدت على أنّ الاستثمار في الوقاية والتدريب ورفع الجهوزية المحلية ضرورة لحماية الغابات والأحراج والحدّ من الخسائر.



وأوضحت الزين، خلال جولة لها في عكار أنّ تسليم المعدات والتجهيزات لاتحاد بلديات الجومة وبلديتَي القبيات وعندقت يأتي ضمن مشروع "الوقاية من حرائق الغابات في لبنان"، المموّل من مرفق البيئة العالمي عبر البنك الدولي، والذي يشمل مناطق في الشوف وعكار والشمال.



وأشارت إلى سعيها لتمديد مدته وتوسيع نطاقه الجغرافي ليشمل مناطق لم تدرج في متنه.



وشدّدت على أنّ اختيار هذه المناطق استند إلى بيانات الحرائق السنوية ومعطيات مخاطر حرائق الغابات، التي تتيح تحديد المناطق الأكثر تعرّضاً للخطر وتوجيه المعدات وإجراءات الوقاية والجاهزية إليها وفق الحاجة الفعلية والمعايير العلمية.



وأشارت إلى أنّ المشروع دخل مرحلة تنفيذية متقدّمة، تشمل تشكيل فرق المستجيبين الأوائل وتدريبها وتزويد البلديات واتحادات البلديات بالمعدات والآليات المتخصّصة، بالتوازي مع إعداد خطط لإدارة الغابات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية.



وأكدت الدور الأساسي لهذه الفرق، بالتعاون مع البلديات، في حماية الغابات والأحراج والتدخل السريع عند اندلاع الحرائق.