وزير المال: هدفنا الأول إعادة تفعيل العمل المصرفي في لبنان بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي على أن نبدأ بملف إعادة أموال المودعين حيث ستتمكن الغالبية الساحقة منهم أي نحو 90% من استعادة أموالها خلال المرحلة الأولى

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