الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الداخلية: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار ومسؤولية الأجهزة الأمنية حمايتهم

أخبار لبنان
2026-11-13 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الداخلية: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار ومسؤولية الأجهزة الأمنية حمايتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الداخلية: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار ومسؤولية الأجهزة الأمنية حمايتهم

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ، حيث عقد اجتماعًا مع المدير العام اللواء رائد عبد الله وقادة الوحدات، جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة في مختلف المناطق اللبنانية.

كما استمع من ضباط غرفة العمليات، إلى تقرير مفصل حول الإجراءات الميدانية المتخذة، والعمليات التي تنفذها القطعات المختصة، لا سيما في مجال ملاحقة وتوقيف المطلوبين بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

وفي إطار متابعته للعمل الأمني، خصّ الوزير الحجار شعبة المعلومات بزيارة، برفقة اللواء عبد الله، التقى خلالها رئيس الشعبة العميد محمود قبرصلي والضباط المعنيين، في حضور رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب الفرد حنا، واطّلع منهم على المهام التي تتولاها الشعبة والجهود المبذولة في التحقيقات، مثنيا على ما تحققه من إنجازات رغم السرية التي تفرضها مهماتها.

وأكد الحجار ثقته بقوى الأمن الداخلي، ضباطا ورتباء وأفرادا، مشيدا بالدور الذي تؤديه شعبة المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن في لبنان، وبالتضحيات التي قدمتها على مدى السنوات الماضية دفاعا عن الوطن.

وأشار الحجار إلى أن اللبنانيين لمسوا، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، فعالية قوى الأمن الداخلي وجديتها وحضورها الميداني، سواء من خلال ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، أو ضبط الممنوعات ومكافحة المخدرات، وإجراء التحقيقات المعمقة في الملفات المهمة.

ولفت إلى أن التحقيقات الأمنية التي تقوم بها شعبة المعلومات في الأيام الأخيرة، ومنها مع الموقوفين الخمسة في الشمال، ومتابعة التحقيقات في جريمة مقتل النائب العراقيّ السابق، إلى جانب تنفيذ دوريات ومداهمات متزامنة في بيروت ومناطق لبنانية عدة، تعكس مستوى الجدية والاحترافية في العمل الأمنيّ.

وتوجه إلى الضباط الحاضرين بالقول: أنا على ثقة بأنكم ستبقون على مستوى التحديات والمسؤولية وآمال المواطنين.

وشدد الوزير الحجار على أن أولوية اللبنانيين، الأمن والاستقرار، ومسؤولية الأجهزة الأمنية حماية الناس وصون البلاد، وقال: ليس أمامنا سوى بذل أقصى الجهود وتقديم التضحيات، كلٌّ من موقعه.

وتمنى أن يتمكن لبنان من تجاوز المرحلة الصعبة والعواصف التي تمر بها المنطقة، وأن تحمل الأيام والأشهر المقبلة تحسنا في الأوضاع، وصولا إلى بر الأمان والاستقرار.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الداخلية:

أولوية

اللبنانيين

الأمن

والاستقرار

ومسؤولية

الأجهزة

الأمنية

حمايتهم

LBCI التالي
البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أكد دعم المفاوضات لإنهاء الحرب
معلومات الـLBCI: اعتكاف وزير الطاقة مرتبط بمطالب الكهرباء… واعتكاف وزراء القوات مستمر بانتظار حسم ملف ضهر البيدر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-19

عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-26

وزير الداخلية هنأ الأمن العام بعيده: نقدر مسؤولياتكم في حماية الأمن وصون الاستقرار وخدمة المواطنين بما يعكس حضور الدولة وهيبتها

LBCI
خبر عاجل
2026-09-17

الرئيس عون: الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وباقي الأجهزة الأمنيّة يُؤدِّون أدواراً مختلفة ولكن متكاملة ولا يمكن تعزيز سلطة الدّولة من دون مؤسّسات عسكريّة وأمنيّة قوية فاعلة وحاضرة على كامل الأراضي اللّبنانيّة

LBCI
أخبار لبنان
2026-11-09

سلام: الأولوية هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب جره إلى أي حرب جديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:52

بحصلي يطمئن إلى المخزون ويحذّر من اضطرابات الشحن: المستوردون يستعدون جيداً لموسم أعياد واعد

LBCI
أخبار لبنان
08:43

التيار الوطنيّ الحر في جولة على سفارات الدولة الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن

LBCI
أخبار لبنان
08:05

القاضي البيطار يستجوب مدعى عليه جديداً في ملف انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
08:00

النائب حسن عز الدين من بدياس: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية ومستمرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-09-29

صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه

LBCI
اقتصاد
2026-11-11

مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
فنّ
11:37

بعد 3 سنوات... هل أنهى "البخل" علاقة حبّ سيريناي ساريكايا ومارت ديمير؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

جولة لنجل الرئيس التركي في طرابلس واستقبال رسمي وشعبي في المسجد المنصوري الكبير

LBCI
أخبار لبنان
07:28

جابر: نأمل إقرار قانون الفجوة المالية قبل شهر آذار

LBCI
أخبار لبنان
07:28

البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أكد دعم المفاوضات لإنهاء الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:24

في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان… بلال أردوغان في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
02:53

بلال اردوغان يصل إلى مسجد المنصوري الكبير في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
02:36

ترامب: كنت سأقضي تمامًا على إيران لولا الدول التي طلبت تنفيذ الأمر بطريقة مختلفة

LBCI
أخبار دولية
14:50

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
14:00

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 13-11-2026

LBCI
أمن وقضاء
06:43

جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة

LBCI
فنّ
11:37

بعد 3 سنوات... هل أنهى "البخل" علاقة حبّ سيريناي ساريكايا ومارت ديمير؟

LBCI
حال الطقس
02:06

طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
خبر عاجل
07:03

معلومات للـLBCI: التحقيقات أظهرت أن الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخلا الأراضي اللبنانية وغادراها عبر معبر غير شرعي في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية – السورية

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More