وزير الداخلية: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار ومسؤولية الأجهزة الأمنية حمايتهم

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ، حيث عقد اجتماعًا مع المدير العام اللواء رائد عبد الله وقادة الوحدات، جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة في مختلف المناطق اللبنانية.



كما استمع من ضباط غرفة العمليات، إلى تقرير مفصل حول الإجراءات الميدانية المتخذة، والعمليات التي تنفذها القطعات المختصة، لا سيما في مجال ملاحقة وتوقيف المطلوبين بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.



وفي إطار متابعته للعمل الأمني، خصّ الوزير الحجار شعبة المعلومات بزيارة، برفقة اللواء عبد الله، التقى خلالها رئيس الشعبة العميد محمود قبرصلي والضباط المعنيين، في حضور رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب الفرد حنا، واطّلع منهم على المهام التي تتولاها الشعبة والجهود المبذولة في التحقيقات، مثنيا على ما تحققه من إنجازات رغم السرية التي تفرضها مهماتها.



وأكد الحجار ثقته بقوى الأمن الداخلي، ضباطا ورتباء وأفرادا، مشيدا بالدور الذي تؤديه شعبة المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن في لبنان، وبالتضحيات التي قدمتها على مدى السنوات الماضية دفاعا عن الوطن.