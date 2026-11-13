أكبر شركة كهرباء في أوكرانيا تحذّر من هجمات روسية أشدّ على شبكة الطاقة هذا الشتاء

حذّر رئيس أكبر شركة كهرباء في أوكرانيا في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أن الهجمات الروسية على شبكة الطاقة الأوكرانية هذا الشتاء قد تُلحق بالبلاد أضرارا "أكبر بكثير" مما شهدته خلال السنوات السابقة.



وتقصف موسكو محطات الكهرباء في أنحاء البلاد بصواريخ بالستية وصواريخ كروز تطلقها على دفعات، ما يحرم ملايين السكان من الكهرباء والتدفئة مع الانخفاض الحادّ في درجات الحرارة.



وقال ماكسيم تيمتشنكو، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء "دي تي إي كيه" (DTEK)، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية التي تعمل بأقصى طاقتها تجد صعوبة في التصدي لهذه الهجمات الكثيفة.



وشدد على أن "الفرق مقارنة بالعام الماضي هو أن حجم هذه الهجمات أكبر بكثير".



وأوضح أن القوات الروسية باتت تطلق "ستة أو سبعة صواريخ بالستية و25 صاروخ كروز وعشرات المسيّرات" على محطة كهرباء واحدة.



وقال تيمتشنكو إن روسيا تستخدم ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بالسنوات السابقة، وهي صواريخ سريعة يكاد يستحيل على منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية المحلية الصنع اعتراضها.