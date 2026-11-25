الشيخ قاسم: في خطاب الاستقلال الرئيس ساوى العدوان الإسرائيليّ بالمقاومة

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ إيران نموذج الشرف، مفتخرًا بعلاقة الحزب بها.



وقال: "نؤكد ضرورة التوحيد معها لمواجهة العدوان الإسرائيليّ".



وتساءل: "الوحدة الوطنية طريقة آداء ومواجهة إسرائيل تحتاج إلى تطبيقات عملية فماذا يقومون به غير التنازلات"؟



واعتبر الشيخ قاسم أنّ المقاومة هي مقاومة شرعية وطنية ويجب أن يكون لها الاولوية في الاحترام، لافتًا إلى تحمّلها أثمان حماية لبنان.



وشدد على أنّ كل الحريصين على سيادة لبنان نددوا بكلمة الرئيس جوزاف عون.



وأشار إلى أنّ اسرائيل هي من تعتدي على لبنان وأميركا تضغط على لبنان لتقديم التنازلات.



وقال: "في خطاب الاستقلال الرئيس ساوى بين العدوان الإسرائيليّ وبين المقاومة فالا يفترض أن يكون الرئيس إلى جانب شعبه حتى وإن ارتكب أخطاءً".