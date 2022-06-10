احتياطي الذهب... منبيع أو ما منبيع؟

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اقترح البعض بيع احتياطي الذهب، لإنقاذ لبنان من أزمته، وعلت الاصوات بين موافقة ومعارضة.فهل فعلا بيع مخزون الذهب يُنقذ لبنان؟ وما هي حسنات وسيئات هذا الاقتراح؟عن هذا الموضوع، اعلن النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان العياش أن اقتراح بيع احتياطي الذهب يتيم ولا يحل الا جزءاً بسيطاً من المشكلة وبعد فترة من الزمن، وهذا إن لم يُهدر خلال أشهر.وشرح خلال برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI، الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، أن مخزون الذهب "مش بالجيبة"، وتحدث عن مليارات الدولارات التي ذهبت الى دعم غير مفيد.وشدد على ضرورة أخذ موافقة الشعب، لأن الشعب هو نفسه من سيدفع ثمن الاصلاح.