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إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)

اخبار البرامج
2024-12-22 | 15:27
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إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)
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إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)

أكدت الممثلة المصرية إلهام شاهين أن "لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تسمح لكل منافق أن يثبت وجوده من خلال التطاول على الآخر"، لافتة الى أنها دائما تُفهم بطريقة خاطئة، وقالت: "في أغلب الأحيان لا أرد ولا يمكن أن أرضي جميع البشر".

وأضافت الهام شاهين، خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي رودولف هلال في برنامج "أرض الواقع" عبر شاشة الـLBCI، ان "زرت سيدة حريصا وهي تحمي كل لبنان وهي أم الجميع... والمؤمن هو من آمن بالله وكتبه ورسله".

واعتبرت الهام شاهين أن "السلام دائما له شروط ومنها العدل وان يأخذ كل انسان حقه وأن يعيش كل انسان بأمان في أرضه وألا تحتل دولة دولة أخرى"، متابعة: "مسألة العروبة بالنسبة لي مهمة جدا وأنا ضد التقسيم وكنت أتمنى أن شعبا واحدا في "الولايات العربية المتحدة"، ولو حصل ذلك سنكون شعبا قويا جدا".





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