"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025

أطلت الاعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح، عبر شاشة الـLBCI، مع الاعلامي رودولف هلال، وتحدثت عن توقعاتها لبرج الدلو لعام 2025.



وعنوت فرح هذه السنة لأصحاب برج الدلو "سنة التطور والتحديث والاصلاح"، لافنة الى أن "مواليد الدلو يغيرون مفاهيمهم لبعض الأمور هذه السنة، ويرونها من منظار آخر، ويمرون بتجارب كبيرة جدا".