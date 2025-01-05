فرص مهمة ومغامرات جديدة... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج القوس لعام 2025

فرص مهمة ومغامرات جديدة... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج القوس لعام 2025

توقّعت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح لبرج القوس أن "يعيش مغامرات جديدة ومهمة خلال العام 2025"، مضيفةً أنه "سيتمتع بحظ جيد خلال هذا العام".



ونصحت فرح، خلال حلولها ضيفة على الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال، مواليد برج القوس بالانتباه أكثر مع حلول فصل الصيف وخاصةً في شهر تموز مع دخول كوكب أورانوس إلى برج الجوزاء.



وكشفت فرح أن شهر أيار يحمل بعض الفرص الجديدة والجيدة لمواليد برج القوس وخاصةً مع دخول كوكب زحل إلى برج الحمل.