الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
8
o
الجنوب
12
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
8
o
الجنوب
12
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أنا أجبن من أن أفكر بالانتحار"... جورج خباز: لا أطمح لأن أكون وزيرا وهذا حلمي الذي لم أحققه بعد
اخبار البرامج
2025-02-16 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"أنا أجبن من أن أفكر بالانتحار"... جورج خباز: لا أطمح لأن أكون وزيرا وهذا حلمي الذي لم أحققه بعد
أكد الفنان جورج خباز أنه شعر "بفخر كبير عندما علمت بمشاركة الفيلم العالمي يونان، والذي ألعب فيه دور البطولة، في مهرجان برلين السينمائي".
وخلال حديثه عن التشابه بين شخصيته وشخصية بطل الفيلم التي يلعبها، أوضح جورج خباز أن التشابه موجود بالفعل، "لكنني لا أسمح لنفسي بالوصول الى درجة الإحباط علما أنني أميل الى الحزن".
وخلال حلوله ضيفا في برنامج "أرض الواقع" مع ال الاعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، أشار خباز الى أن "أنا مؤمن ولنني لا أمارس الطقوس الدينية بانتظام".
وفي سياق آخر، لفت الى أن "أشعر انني في لبنان أعيش دائما في غربة، وأصعب الأزمات هي أزمة الكرامة"، مضيفا أن "الغربة يمكن أن تكون انسانية وروحية وليس جغرافية فقط".
وشدد جورج خباز على أن "الفنان هو مرآة تعكس المجتمع، وهذا يبرز في أعمالي"، متابعت: "أنا على يقين اننا اذا فكرنا ببعضنا وبالآخر انسانيا فسنستطيع الوصول الى الحلول".
وعندما سؤل حول اذا ما فكر يوما بالانتحار، أجاب: "أنا أجبن من أن أفكر بالانتحار، فهو يحتاج لقوة التخلي، وأنا لا ألوم أي شخص ينتحر لأن لا أحد يعلم ظروفه".
وأردف أن "نحن نقوم بمجهود للفرح، والحياة كلها أحزان لأنها ظالمة، والطبيعة ليست عادلة وعلينا أن نحاول أن نحبها وأن نحب الناس وأن نحب أنفسنا لنتمكن من قبول هذه الحقيقة".
وأكد جورج خباز أن "الله ليس المسبب للمشاكل بل هو الخلاص والنتيجة، والموت يؤلم وكذلك البقاء".
وقال: "أعتبر نفسي محظوظا لأنني أعمل بشيء أحبه، وهناك محطات في مسيرتي المهنية لها فضل عليّ وساعدتني لكي أنقذ ما تبقى من نفسي".
وأشار جورج خباز الى أن "لدي الكثير من الأسرار كجميع الناس، ونحن نعيش 3 أنواع من الحياة: الحياة الاجتماعية والحياة الخاصة والحياة السرية".
وتابع: "حلمي كان أن أعتلي خشبة المسرح وأن أمثل، كان حلمي بسيطا لهذه الدرجة ولم يكن لدي خطة واضحة الى أين أريد أن أصل، وأتمنى أن أستمر بهذا المستوى من الأعمال العالمية التي أقوم بها الآن".
ورأى أن ما ينقصنا اليوم لنكون بخير هو "الإنسانية، ولا يمكن أن تكون بخير اذا كان الناس الذين تحبهم ليسوا بخير".
وأكد أنه "متفائل بوصول الرئيس جوزاف عون الى سدة الرئاسة، وأصبح لدينا بصيص أمل خاصة اننا كنا قد وصلنا الى القعر"، لافتا الى أنه "خسر قسما كبيرا من أمواله في الأزمة الاقتصادية".
وأوضح جورج خباز أننا "عانينا من أزمة تعبير ولهذا أوقفت الأعمال المسرحية على مدى 4 سنوات، وعلينا أن نتروى بعد كل مرحلة قبل أن نتحدث عنها".
كما أوضح أن "لا أطمح لأن أكون وزيرا وفي عمري أريد أن أعمل لأنني في عز عطائي المهني، ولا أريد أن أقطع هذا المسار بالعمل في وزارة".
الى ذلك، كشف أنه "في حالة حب دائما ولا أستطيع أن أعيش من دون حب، وأحب الهدايا وعلاقاتي الغرامية هي أمور خاصة"، مشيرا الى أن "أشعر أنني لست أهلا لأخوض غمار الزواج لأنه معركة تحتاج للالتزام والمسؤولية والتضحية".
وخلال حديثه عن فترة الحرب الأخيرة التي عاشها لبنان، قال: "أجمل ما رأيته في حياتي هو تضامن اللبنانيين مع بعضهم خلال الحرب"، مشددا على أن "لا نازح في وطنه".
وعن ملف النزوح السوري في لبنان، اعتبر أنه "لا أسباب لبقاء النازحين السوريين في لبنان ومن حقهم أن يعودوا الى أرضهم".
وحول احتمال إصدار جزء ثان من مسلسل "عبدو وعبدو، قال خباز: "تحدثت مع صديقي يورغو شلهوب، وفي حال قررنا أن نقوم بعمل جديد بعبدو وعبدو فسيكون فيلما سينمائيا".
هذا واعتبر أن "الأعمال التركية المعربة وجودها مهم ولكن الخطر يكمن في أن تكون الأعمال الوحيدة الموجودة".
ووجه جورج خباز رسالة لطلاب التمثيل، قائلا: "لا تتبعوا الشهرة ولا المال اتبعوا شغفكم ونموا موهبتكم".
وطالب خباز وزيري الثقافة والتربية بأن تضاف المواد الفنية على المناهج التربوية.
وأكد أن "لو كان هناك جائزة باسمي لكنت أعطيها للممثل اللبناني الذي من لا شيء يصنع شيئا".
وختم جورج خباز، بالكشف عن الحلم الذي لم يحققه بعد، "وهو مسرحية استعراضية موسيقية ضخمة على مستوى عالمي كالتي نشاهدها في بورواي وغيرها".
***لمشاهدة الحلقة كاملة
إضغط هنا
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
بالانتحار"...
خباز:
وزيرا
أحققه
"ما بترك القضية"... السيد داني روكز يكشف تفاصيل جريمة قتل شقيقه جورج وهذا ما وعده به (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-01-21
فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”
منوعات
2025-01-21
فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”
0
أخبار لبنان
2025-02-14
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة: الهجوم الذي استهدف اليونيفيل غير مقبول ويجب إجراء تحقيق عاجل
أخبار لبنان
2025-02-14
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة: الهجوم الذي استهدف اليونيفيل غير مقبول ويجب إجراء تحقيق عاجل
0
آخر الأخبار
2025-01-24
وزير الخارجية السوري: نطمح في سوريا إلى أن نكون جزءا من مشروع عربي مشترك يحقق التنوع الاقتصادي
آخر الأخبار
2025-01-24
وزير الخارجية السوري: نطمح في سوريا إلى أن نكون جزءا من مشروع عربي مشترك يحقق التنوع الاقتصادي
0
أخبار دولية
2025-01-01
وزير الخارجية السوري من السعودية: نطمح أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية
أخبار دولية
2025-01-01
وزير الخارجية السوري من السعودية: نطمح أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-02-09
"ما بترك القضية"... السيد داني روكز يكشف تفاصيل جريمة قتل شقيقه جورج وهذا ما وعده به (فيديو)
اخبار البرامج
2025-02-09
"ما بترك القضية"... السيد داني روكز يكشف تفاصيل جريمة قتل شقيقه جورج وهذا ما وعده به (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-02-09
"اللي صار إنه أنا كنت مشروع ميت"... قصتان مختلفتان تلقيان الضوء على التفلت الأمني المتزايد
اخبار البرامج
2025-02-09
"اللي صار إنه أنا كنت مشروع ميت"... قصتان مختلفتان تلقيان الضوء على التفلت الأمني المتزايد
0
اخبار البرامج
2025-02-09
"هيك بيصير باللي بيكسر علينا"... عائلة خليل خليل تطالب بالعدالة لابنها وتتلقى اتصالاً من النائب فريد هيكل الخازن (فيديو)
اخبار البرامج
2025-02-09
"هيك بيصير باللي بيكسر علينا"... عائلة خليل خليل تطالب بالعدالة لابنها وتتلقى اتصالاً من النائب فريد هيكل الخازن (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-02-02
"البلد بدو ثورة"...وزير الطاقة وليد فياض يلبّي دعوة "أرض الواقع": وزارة السعادة غير مناسبة لي وهذه رسالتي للوزير المقبل!
اخبار البرامج
2025-02-02
"البلد بدو ثورة"...وزير الطاقة وليد فياض يلبّي دعوة "أرض الواقع": وزارة السعادة غير مناسبة لي وهذه رسالتي للوزير المقبل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2025-02-15
انشيلادا الدجاج وحساء الدجاج مع الخضار... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-02-15
انشيلادا الدجاج وحساء الدجاج مع الخضار... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
فنّ
15:35
جوائز BAFTA السينمائية 2025: إليكم لائحة الفائزين
فنّ
15:35
جوائز BAFTA السينمائية 2025: إليكم لائحة الفائزين
0
خبر عاجل
12:07
الشيخ نعيم قاسم: ما هدمته إسرائيل هدمته في الدولة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على إعادة الإعمار
خبر عاجل
12:07
الشيخ نعيم قاسم: ما هدمته إسرائيل هدمته في الدولة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على إعادة الإعمار
0
خبر عاجل
2025-02-14
الجيش: قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده اتصل بقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان مؤكدا أن الجيش يرفض أي تعرُّض لليونيفيل وسيعمل على توقيف المواطنين الذين اعتدوا على عناصرها وسوقهم إلى العدالة
خبر عاجل
2025-02-14
الجيش: قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده اتصل بقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان مؤكدا أن الجيش يرفض أي تعرُّض لليونيفيل وسيعمل على توقيف المواطنين الذين اعتدوا على عناصرها وسوقهم إلى العدالة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
منتخب لبنان للرغبي في بطولة العرب: انجاز صغير بقلب كبير!
تقارير نشرة الاخبار
14:49
منتخب لبنان للرغبي في بطولة العرب: انجاز صغير بقلب كبير!
0
أخبار دولية
14:43
من هش هش إلى ملايين المشاهدات... هكذا يتحول الترند إلى فرصة تسويقية
أخبار دولية
14:43
من هش هش إلى ملايين المشاهدات... هكذا يتحول الترند إلى فرصة تسويقية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
واكبونا عبر شاشة الـLBCI لاستقبال ومرافقة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
14:40
واكبونا عبر شاشة الـLBCI لاستقبال ومرافقة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
اتفاقات بالجملة معلّقة بين لبنان والسعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:37
اتفاقات بالجملة معلّقة بين لبنان والسعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الدولة أولًا وأخيرًا في بيان الحكومة الوزاري
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الدولة أولًا وأخيرًا في بيان الحكومة الوزاري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بين الدبلوماسية وتحرك الشارع تتأرجح مسألة الطيران الإيراني
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بين الدبلوماسية وتحرك الشارع تتأرجح مسألة الطيران الإيراني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حرب روسيا - أوكرانيا: ترامب يرفع السقف والسعودية على خط السلام
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حرب روسيا - أوكرانيا: ترامب يرفع السقف والسعودية على خط السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
إسرائيل متمسكة بالنقاطِ الخمس في الجنوب وتبحثُها مع الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
14:26
إسرائيل متمسكة بالنقاطِ الخمس في الجنوب وتبحثُها مع الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
زيارة روبيو الى إسرائيل تكرس التحالف الوثيق بين تل ابيب وواشنطن
تقارير نشرة الاخبار
14:04
زيارة روبيو الى إسرائيل تكرس التحالف الوثيق بين تل ابيب وواشنطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:00
الجيش يُوضح ما حصل خلال الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري والذي أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا
أمن وقضاء
09:00
الجيش يُوضح ما حصل خلال الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري والذي أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا
2
خبر عاجل
12:12
الشيخ نعيم قاسم: حصل اتصال برئاسة الحكومة لإعلامها بأن إسرائيل ستضرب مدرج مطار بيروت إذا هبطت الطائرة الإيرانية وأدعو الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار المتعلق بالطيران الايراني وبموقفها السيادي
خبر عاجل
12:12
الشيخ نعيم قاسم: حصل اتصال برئاسة الحكومة لإعلامها بأن إسرائيل ستضرب مدرج مطار بيروت إذا هبطت الطائرة الإيرانية وأدعو الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار المتعلق بالطيران الايراني وبموقفها السيادي
3
أخبار لبنان
02:31
بيان لحزب الله: تحرّكنا سلميّ.. وهناك محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله
أخبار لبنان
02:31
بيان لحزب الله: تحرّكنا سلميّ.. وهناك محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله
4
خبر عاجل
06:58
نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك ويجب نزع سلاح حزب الله بالكامل
خبر عاجل
06:58
نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك ويجب نزع سلاح حزب الله بالكامل
5
خبر عاجل
06:18
مصدر أمني للـLBCI: الجيش الاسرائيلي يُطلق النار باتجاه بلدة حولا ويُوقع شهيدة بالاضافة الى عدد من الاصابات ويأسر بعض الاشخاص
خبر عاجل
06:18
مصدر أمني للـLBCI: الجيش الاسرائيلي يُطلق النار باتجاه بلدة حولا ويُوقع شهيدة بالاضافة الى عدد من الاصابات ويأسر بعض الاشخاص
6
خبر عاجل
12:03
الشيخ نعيم قاسم: على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي اللبنانية في 18 شباط وليس هناك أي ذريعة لبقائها ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبًا وحاسمًا
خبر عاجل
12:03
الشيخ نعيم قاسم: على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي اللبنانية في 18 شباط وليس هناك أي ذريعة لبقائها ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبًا وحاسمًا
7
حال الطقس
02:22
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:22
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية
8
أخبار لبنان
04:31
العريضي يدين ما حصل على طريق المطار... وهذا ما قاله عن مطار القليعات
أخبار لبنان
04:31
العريضي يدين ما حصل على طريق المطار... وهذا ما قاله عن مطار القليعات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More