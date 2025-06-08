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"لما ما يكون في إعلان الإعلام السياسي بيطغى"... بولا يعقوبيان في تصريحات جريئة لـ"أرض الواقع"

اخبار البرامج
2025-06-08 | 14:30
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&quot;لما ما يكون في إعلان الإعلام السياسي بيطغى&quot;... بولا يعقوبيان في تصريحات جريئة لـ&quot;أرض الواقع&quot;
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"لما ما يكون في إعلان الإعلام السياسي بيطغى"... بولا يعقوبيان في تصريحات جريئة لـ"أرض الواقع"

استضاف الإعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من برنامج "أرض الواقع" عبر شاشة الـLBCI، النائب بولا يعقوبيان للحديث عن مواضيع اجتماعية وسياسية مختلفة.

وفي التفاصيل، تحدثت بولا يعقوبيان عن المرحلة التي يمر بها الوضع الإعلامي واصفة إياها بالـ"محزنة"، وعلى الرغم من شعورها بالحنين نحو عملها الإعلامي سابقًا إلا أنها لا ترغب بالعودة.

وشرحت بولا يعقوبيان السبب خلف تدهور الوضع الإعلامي قائلة: "لما ما يكون في إعلان الإعلام السياسي بيطغى"، موضحة أن المساحة الإعلامية باتت ضيقة لذلك "بات من الضروري الاتجاه نحو الإعلام البديل".

وأوضحت بولا يعقوبيان أنها لم تعمل أبدًا بطريقة معاكسة لقناعاتها معتبرة أن السبب الأساسي لمحاربتها هو "معارضتها" للسلطة الحالية أما كونها "امرأة" فيشكّل سببًا إضافيًّا لمحاولة تهميشها.

وكشفت بولا يعقوبيان أن الحملات التي تواجهها من قبل الجيوش الالكترونية تكون بغالبيتها من قبل جمهور حزب الله.

وعن ملف التطبيع مع العدو الاسرائيلي، اعتبرت بولا يعقوبيان أن الموضوع "لا يجب أن يكون من المحرّمات" خصوصا أن غالبية الدول العربية اختارت السلام ويبقى الحل بتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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