أوصلت النبيذ اللبناني إلى العالمية... "شاتو كسارة": قصة نجاح لافتة رغم الأزمات! (فيديو)

استضافت الدكتورة باسكال لحود في هذه الحلقة من برنامج "My Journey من الأوّل" عبر شاشة الـLBCI، رئيس مجلس إدراة "شاتو كسارة" (Chateau Ksara) السّيد ظافر الشاوي ومديرها العام السّيد جورج سارة.وتحدّث الشاوي عن قصة بداية مشوراه المهني مع "شاتو كسارة"، أحد أكبر وأهم مصانع النبيذ في لبنان، في عام 1974 كعضو في مجلس الإدارة، كاشفاً أنه أصر على الاستمرار وتطوير شاتو كسارة وزيادة الإنتاج حتى في ظل الحرب في لبنان.وبدوره، تحدّث المدير العالم لـ"شاتو كسارة" السّيد جورج سارة عن قصة نجاح هذه الشركة الرائدة في صناعة النبيذ رغم التحديات والأزمات في لبنان، كاشفاً المزيد من التفاصيل حول بداية مشوراه مع هذه الشركة وحبه لها منذ الطفولة.