الإعلاميتان ريتا مهنا وكارمن حريز تستعيدان ذكرياتهما مع الـLBCI في عيدها الـ40 (فيديو)

احتفلت قناة الـ LBCI في عيدها الأربعين، مستعيدةً مسيرة حافلة بالبرامج والأعمال التي رافقت المشاهدين في لبنان والعالم، وباتت جزءًا من ذاكرتهم الجماعية.

وبمناسبة هذا اليوم المميز، خصّص برنامج Morning Talk حلقة استثنائية استضاف خلالها مجموعة من الإعلاميين والنجوم والرياضيين الذين شكّلوا محطات بارزة في مسيرة القناة.

فقد التقت الإعلامية تيريز الزرقا بزميلتها ريتا مهنا التي شاركت جمهورها ذكريات بداياتها عبر شاشةLBCI ، وتحدثت عن مواقف لا تزال راسخة في ذهنها.

أما الإعلامية مايا أبو الحسن فاستضافت الإعلامية كارمن حريز، التي أطلت بعد سنوات من الغياب لتروي كواليس انتقال القناة من مقرها في جونية إلى أدما، وما رافق تلك المرحلة من تحوّلات.