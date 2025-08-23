الشيخ بيار الضاهر في عيد الـLBCI الأربعين: "بعد ما بلشنا" (فيديو)

أطلّ مؤسس وصاحب المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال (LBCI)، الشيخ بيار الضاهر، عبر شاشة القناة في احتفالها بالعيد الأربعين، ملخصًا مسيرتها بعبارة لافتة: "بعد ما بلشنا".

وأوضح الضاهر أن لبنان، ومنذ أربعة عقود، ما زال يعيش حالة من عدم الاستقرار، معتبرًا أن القناة كانت ولا تزال مرآةً للمجتمع اللبناني، مضيفًا: "الهدف الواحد الذي نسعى إليه هو لبنان".

كما تطرق إلى مفهوم الذاكرة، مشيرًا إلى أنها مسؤولية كبيرة يتحملها الشعب اللبناني، إلا أنها تتعرض للتلاشي في ظل الأحداث المتعاقبة التي مرّ بها البلد خلال هذه السنوات.

من جهتها، وصفت رندا الضاهر، زوجة بيار الضاهر وشريكته في مسيرة النجاح، القناة بأنها مؤسسة "استثنائية"، مؤكدة مكانتها الفريدة في المشهد الإعلامي اللبناني.