جورج خباز: الموريكس دور يُظهر جمال لبنان وإبداعه

أكد المبدع اللبناني جورج خباز في حلقة انطلاقة موريكس دور لعام 2025 في اليوبيل الفضي، أن التكريم في بلده يحمل طابعًا مختلفًا عن أي جائزة ينالها في الخارج.

وقال: "حتى لو تم تكريمي خارج لبنان، فإن الأمر ليس سيّان إذا لم يُكرَّم المرء في وطنه."

وأوضح خباز أن الموريكس دور يجسّد نجاحًا متواصلًا من خلال تكريم كبار الفنانين والنجوم العالميين على مسرحه، مشددًا على أن هذه الجوائز تعني له الكثير على المستوى الشخصي، كما تعني للبنانيين والعالم العربي الذين ينتظرون هذا الحدث عامًا بعد عام.

وأضاف: "الموريكس دور حدث كبير يبعث الأمل ويُظهر جمال لبنان وفرحه وفنونه وإبداعه."

واستذكر خباز فوزه بأول جائزة من الموريكس عام 2003 عن مسلسله "عبدو وعبدو" حين نال جائزتي أفضل ممثل وأفضل كاتب.

من جهته، كشف الدكتور زاهي الحلو أن جورج خباز حصد سبع جوائز عن فئة أفضل ممثل، مشيرًا إلى أن الجمهور اعتاد انتظار كلماته المؤثرة في كل مرة يعتلي فيها المسرح لتسلّم الجائزة.