أعضاء لجنة تحكيم "الموريكس دور 2025" يستعيدون 25 عامًا من التجربة والنجاح

في الجزء الأول من انطلاق الموريكس دور 2025، تحدّث أعضاء لجنة التحكيم أستاذة تقنيات الصوت والغناء ماري محفوظ، المؤلف الموسيقي جوزيف مراد، ومن فندق فوكو أنطوني الترك عن مسيرة المهرجان وأهمية استمراريته على مدى ربع قرن.

وقالت ماري محفوظ إن شيئًا لم يتغيّر خلال 25 عامًا سوى ازدياد النضج، مضيفة: "طول البال من مختلف النواحي هو أكبر دليل على نجاح الموريكس دور طوال هذه السنوات."

من جهته، أشار جوزيف مراد إلى حساسية الدور الذي تضطلع به لجنة التحكيم، موضحًا: "نكون أحيانًا أمام حقائق تصطدم بواقع فني مرّ، لكن دورنا أن نقدّم النقد الواعي ونحاول إعادة الجمال إلى الفن."

أما أنطوني الترك فتحدث عن الاستعدادات الخاصة باستقبال المشاهير في فندق فوكو قبل الحدث، مؤكدًا أن هناك بروتوكولًا يعبّر عن العروبة ووجه لبنان الحضاري.