ذكريات وتحديات... منير بو عساف وهشام بولس وفادي الراعي في "الموريكس دور 2025"

شارك الشاعر والمؤلف الموسيقي منير بو عساف، والملحن هشام بولس، والسيد فادي الراعي صاحب شركة ماستر غروب، في الجزء الخاص من انطلاقة الموريكس دور بمناسبة اليوبيل الفضي، مستعرضين تجاربهم مع المهرجان وآراءهم في لجان التحكيم.

وقال بو عساف: "كرّمت للمرة الأولى في الموريكس دور عن ألبوم وائل كفوري (بحن)، وكانت التجربة الأجمل، فالتكريم الأول يبقى الأجمل. لكن الفرق بين أن أُكرَّم وأن أكون عضو لجنة تحكيم كبير، إذ أشعر بمسؤولية كاملة، وهو إحساس وتجربة مختلفا".

وأضاف أن من أبرز الأعمال التي لفتت نظره مؤخرًا أعمال فنّانين مثل الشامي، بيسان إسماعيل، والأخرس، الذين حققوا أرقامًا كبيرة على منصات الاستماع.

أما هشام بولس فأكد أنه راضٍ عن النتائج هذه السنة "لكن ليس بنسبة 100%"، موضحًا: "عندما أستمع إلى الأغاني لا أضع نفسي في موقع الناقد الأكاديمي بل أتعامل معها كمستمع عادي يفرح بالعمل الفني".

وأشار إلى أن التحدي الأكبر أمام لجنة التحكيم اليوم هو اختلاف وجهات النظر بين الأكاديميين من جهة والجمهور من جهة أخرى، بخاصةٍ في ما يتعلق بالأغاني التي تحقّق انتشارًا واسعًا في السوق. وذكر أنه كان يخالف أحيانًا آراء زميلته رونزا، رغم محبته الكبيرة لها.

بدوره، قال فادي الراعي إن هذا العام له طابع خاص بالنسبة إلى ماستر غروب، مضيفًا: "نحتفل أيضاً بمرور 25 عامًا ونقدّم خدماتنا على الأرض إلى جانب تعاوننا مع الموريكس دور."